Fiorentina Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

di RedazionentusNews24tv:, con la sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2024/25C’è un posto Champions da continuare a perseguire per lain questo finale di campionato, con la trasferta bianconera tra le mura amiche dellaal Franchi che sarà un altro crocevia fondamentale per la stagionentina.Il match, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 che andrà in scena domenica 16 marzo alle ore 18.00, sarà visibile intv in esclusiva su DAZN e sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.testuale anche suntusnews24, come sempre.