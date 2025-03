Juventusnews24.com - Fiorentina Juve per evitare un brutto precedente dei bianconeri: non succede da oltre un anno! Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24importante perundei: nondaun, era febbraio 2024!Vincere, questo il diktat dellaper la trasferta di domani al Franchi con la. Non solo per rimanere in zona Champions, ma anche perundopo quanto successo domenica scorsa.Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, infatti, lantus non vuole perdere due partite di fila in Serie A. Sarebbe la prima volta dal febbraio 2024 (contro Inter e Udinese in quel caso).Leggi suntusnews24.com