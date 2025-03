Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Palladino ha abbondanza a centrocampo: ci sarà spazio per l’ex Fagioli? Il tecnico viola ha un’idea precisa al momento

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24della partita di domani pomeriggio? Ildeiha le idee molto chiare in meritoSiamo arrivati alla vigilia di, sfida che caratterizza la 29^ domenica di Serie A. A poco più di 24 ore dall’inizio della sfida del Franchi, Raffaeledeve ancora sciogliere dei dubbi di formazione. Uno di questi riguardadella partita, Nicolò. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe grandeper la. Sette giocatori lottano per tre maglie da titolare, ma pare chebianconero sia avvantaggiato per partire dall’inizio.Leggi suntusnews24.com