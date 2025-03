Juventusnews24.com - Fiorentina Juve: la partenza dei bianconeri da Caselle. Via alla missione viola per la squadra di Thiago Motta – FOTO e VIDEO

di Andrea Bargionedelladeida. Viaper ladi(inviato all’aeroporto di Torino-) – C’è un posto Champions da conquistare per lain questo finale di campionato, con la trasferta di domani deisul campo dellaal Franchi che sarà un altro crocevia fondamentale per la stagione dei.La #ntus è indall’aeroporto diper la trasferta di Serie A contro la #??? Recuperati #Conceicao, Rouhi e Savona? Assenti Bremer, Milik, Cabal e #DouglasLuiz ? @AndreaBargione #pic.twitter.com/RlOOKV6eXI—ntusNews24.com (@junews24com) March 15, 2025Alle 18.30 è in programma il volo dall’aeroporto di Torino-che porterà ladinel capoluogo toscano.