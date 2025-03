Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, la gara verrà disputata regolarmente. Arriva l’ok della sindaca di Firenze: la conferma è ufficiale!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la. L’annuncio è stato dato dalladi, Sara FunaroDopo un po’ di incertezza dovuta all’allerta meteo in Toscana, alla fine èta una decisionesi gioca! L’annuncio èto ufficialmente da partedi, Sara Funaro. Ecco le sue parole nel corso di una conferenza stampa nella sedeProtezione civile.PAROLE CHENOPER– «Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare».Leggi suntusnews24.com