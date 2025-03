Juventusnews24.com - Fiorentina Juve: c’è un risultato che non ‘appartiene’ alla squadra di Palladino. La curiosità verso la sfida del Franchi

Fiorentina Juve: un risultato non appartiene alla Viola. La curiosità della sfida del Franchi che riguarda la squadra di Palladino

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso note le statistiche verso la partita di domani contro la Fiorentina.

Analizzando l'andamento stagionale, nessun pareggio nelle ultime otto partite della Viola in campionato (4V, 4P); più in generale, dall'inizio del 2025 nessuna formazione ha pareggiato meno match dei viola in Serie A: uno in 11 gare (al pari del Monza). Sempre nel nuovo anno solare, solo Monza (otto) ed Empoli (sette) hanno perso più partite della Fiorentina nel torneo (sei, al pari di Hellas Verona e Parma).