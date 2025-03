Gamberorosso.it - "Fine dining? Stiamo sbagliando, ai giovani non interessa lavorarci". Storia dello chef che ha mollato le stelle Michelin per fare il papà

Franco Aliberti ha preferito la famiglia al lavoro. Lo ha deciso nel pieno della sua carriera, in una fase cruciale in cui avrebbe potuto dare ancora tanto al mondo della ristorazione. La voglia di non perdersi neanche un attimo della crescita del figlio lo ha convinto a lasciare un incarico prestigioso alla corte del pluristellato Enrico Bartolini. Come si legge sul sito internet del pasticcere, «per cucinare bene bisogna essere felici». E, lontano da casa, Franco non lo era più. Ilè solo un ricordo: oggi trasmette le proprie conoscenze, acquisite nelle cucine di Bottura e Ducasse, aidell’alberghiero. A sentirlo sembra contento di come siano andate le cose, del cambio di vita fatto e di essere in viaggio con i propri cari. Ne abbiamo approfittato per avere una panoramica sincera sull’evoluzione della cucina contemporanea e sulle contraddizioni di un settore che stenta ad adattarsi al cambiamento e continua a registrare abusi sul personale.