Finanza verde in crisi | perché le aziende mollano le policy di sostenibilità

: chi l’ha vista? Per anni gli Esg (Environmental, Social and corporate Governance), cioè le metriche ambientali, sociali e di governance, sono stati considerati la stella polare di un nuovo paradigma economico. Oggi quella luce sembra farsi sempre più fioca, lasciando intravedere un ritorno a un modello più classico. Il focus pare spostarsi verso metriche finanziarie considerate tradizionali e forse maggiormente sicure.Decarbonizzare i portafogli? Non va più di modaSe prendiamo, per esempio, i report annuali di grandi player finanziari, si può osservare come le sezioni dedicate agli Esg si stiano riducendo. Tanto da far parlare addirittura di casi di inversione a U. Prendiamo BlackRock, il più grande gestore di asset finanziari al mondo, un tempo considerato il paladino degli investimenti Esg: ha detto addio alla Net Zero Asset Managers Alliance (Nzam), un’iniziativa che riuniva oltre 300 gestori patrimoniali impegnati a decarbonizzare i loro portafogli di investimento con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.