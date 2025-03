Sport.quotidiano.net - Final Four al via. Dai La T Gema. Vola in finale. Dubbio Chiarini

La storia è qui, adesso. L’appuntamento con la primadi Coppa Italia LNP per La T TecnicaMontecatini èmente arrivato nonostante l’allerta meteo che sta falcidiando l’alta Toscana ma anche alcune zone dell’Emilia-Romagna e che ha reso difficoltoso il raggiungimento di Bologna, sede della manifestazione. Nel mitico PalaDozza, tempio cestistico del capoluogo emiliano, i leoni termali chiuderanno la scaletta odierna della kermesse tricolore sfidando questa sera alle 20.30 la Sae Scientifica Legnano nella seconda semie del tabellone di B Nazionale, quando già sapranno chi fra Liofilchem Roseto e Treviglio-Brianza li attenderà nell’eventualee di domani. Una parentesi chic fra le fatiche di una regular season interminabile da gustarsi con orgoglio ed entusiasmo ma anche da giocarsi con il massimo della concentrazione e dell’impegno, perché se è vero che Roseto resta la favorita indiscussa per cucirsi addosso la coccarda tricolore è altrettanto innegabile che il raggiungimento dell’ultimo atto del torneo per Savoldelli e compagni non è un’utopia.