Filofobia | quando amare ed essere amati spaventa

Se t’innamori muori, cantava Noemi sul palco dell’Ariston, poco più di un mese fa. Il brano sanremese della cantante romana spiega molto bene il concetto di, ovvero la è definita come la persistente e intensa paura di innamorarsi o diqualcuno. Il termine deriva dal greco dal greco “?????” (amore), e “?????” (fobia), e chi ne soffre vede le relazioni sentimentali e le emozioni legate all’innamoramento come pericolose e destabilizzanti, poiché incontrollabili.Il soggetto filofobico è scisso tra uno stato di allerta costante nei confronti del partner, poiché teme diferito, e un senso di attrazione fisica e affettiva verso di esso. A risentire di questa problematica, naturalmente, non è solo la persona interessata, ma la coppia nella sua interezza, che non riesce a vivere con serenità il rapporto.