Figli a carico | tutte queste spese sono detraibili su Irpef e dichiarazione dei redditi

Detrazioni per familiari a: c’è una novità che riguarda i ragazzi (anche maggiorenni).sudei– notizie.comDa quest’anno è possibile chiedere una detrazione per carichi di famiglia, anche nel caso limite in cui l’ex convivente muore e suoo continua a vivere col coniuge rimasto in vita che non è genitore del ragazzo.La novità è prevista nella legge di Bilancio che resterà in vigore fino a dicembre di quest’anno. Prevede il riconoscimento di 950 euro per ciascuno, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, iadottivi, affiliati o affidati e pure quelli del coniuge deceduto conviventi con quello “superstite”.Il limite di età del ragazzo può essere pari o superiore a 21 anni ma inferiore ai 30.