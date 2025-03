Ilgiorno.it - Festival Jazz, gran finale. Si balla nel foyer del Cinema Teatro

Si conclude questa sera la XXVI edizione deldi cultura e musicadi Chiasso. A partire dalle 19 ildelsi trasformerà così in un dancefloorgrazie a dj Soulche proporrà con i suoi dischi in vinile due diversi momenti musicali. In apertura di serata, quale aperitivo prima dei concerti, una raffinata scelta di classici della musicadegli anni ‘60. In chiusura, dopo i concerti, spazio invece ad una selezione che permetterà a tutti di fare un tuffo nel glorioso passato degli anni ‘70- ’80, alla riscoperta delle sonorità che hanno caratterizzato le scene, funk, soul disco e raregroove dell’epoca. Sul palco alle 21.30 si esibiranno Jim Black & the Schrimps. Il batterista e bandleader statunitense Jim Black è una delle figure più influenti del progessivesin dagli anni ’90.