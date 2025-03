Bergamonews.it - Festival della taragna, Sister Act, Paolo Jannacci e birra: il week-end in provincia

Leggi su Bergamonews.it

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano ilpolentaa Grumello Del Monte, la Sagra del Goloso a Chiuduno e la festa per San Patrizio a Sotto il Monte Giovanni XXIII,a Lovere e “Il nostro travolgenteAct – Il musical” a Calusco d’Adda.Da annotare, inoltre, teatro dialettale, spettacoli per famiglie, “Due in uno” a Clusone e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 15 e domenica 16 marzo.ALBINO– “Memorial Dottor Mario Camozzi”, serata-evento ad Albino– La nuova edizione di “Albino classica” si presenta al pubblicoALMENNO SAN BARTOLOMEO– Burattini al Museo, ad Almenno in scena “Truciolo e il lupo”ALZANO LOMBARDO– Pandemonium Teatro, gli spettacoli del-endBONATE SOTTO– A Bonate Sotto l’incontro “Sempre più operativi e felice, si può”BRIGNANO GERA D’ADDA– A Brignano in scena “La gatta senza stivali”CALUSCO D’ADDA– A Calusco in scena “Il nostro travolgenteAct – Il musical”CAVERNAGO– A Cavernago concertopianista Monica ZhangCHIGNOLO D’ISOLA– A Chignolo protagonista il teatro dialettaleCHIUDUNO– A Chiuduno torna la “Sagra del goloso”CISERANO– Visita guidata teatralizzata “Ciserano e la sua storia”CLUSONE– A Clusone in scena “Due in uno”– Nuova visita guidata a “I Grandi Classici” di Clusone– Rassegna corale “Città di Clusone”DALMINE– A Dalmine in scena “La cosa dei figli”FARA GERA D’ADDA– A Fara Gera d’Adda in scena Ippolita Baldini e il suo divertente comedy showGRUMELLO DEL MONTE–polentaa Grumello del MonteLEFFE– Apertura del Museo del Tessile a LeffeLOVERE– “In concerto con Enzo”, a Lovere arriva– Visita guidata al Borgo antico di LovereMAPELLO– A Mapello la commedia “Mario & Maria”MOZZO– L’Orchestra Estudiantina Bergamo in concerto a Mozzo per ricordare Marco Gilli– Camminata “Anello sui Colli, dalle Crocette di Mozzo ad Astino”NEMBRO– Teatro dialettale, a Nembro in scena “Chiodo schiaccia chiodo”– Cinque anni dalla pandemia: Nembro ricorda le vittime del CovidORIO AL SERIO– Commedia dialettale a Orio al SerioSERIATE– “Intelligenza Artificiale.