Festa per i cento anni di nonna Leda con i 3 figli, 8 nipoti e 12 pronipoti

Verranno anche dall’Illinois e dal Texas per celebrare i 100diArmuzzi, cesenate e fedele lettrice del Carlino. Per festeggiare questo storico traguardo oggi ci sarà unanella storica casa di Porta Santi, il quartiere dove ha vissuto gran parte della sua vita e che l’ha vista sempre attiva nella parrocchia di San Pietro. Per l’evento nessuno è voluto mancare, così oggi oltre ai treMarilena, Paola e Oliviero, ci saranno anche gli otto(due vivono negli Stati Uniti) e i dodici pro. Diplomatasi alla scuole magistrali, dopo la prematura scomparsa dell’amato marito Leonardosi è dedicata alla famiglia per tutta la sua lunga vita. Il suo esempio ha ispirato ia creare tre famiglie che ancora oggi nonostante le distanze restano molto unite. Anche in questo modo ha conquistato il cuore deie l’affetto degli ultimi arrivati, i pro(italiani e americani).