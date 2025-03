Ilrestodelcarlino.it - Festa del ginepro al Santuario. Ospite il cardinal Ernest Simoni

Si veste adomani, in occasione delle ‘del’ che ricorda il secondo ‘miracolo del fuoco’, ildi Fiorano. E proprio nella giornata odierna accoglie la visita del(nella foto), che sarà in città oggi dalle 17,30 per una visita che vedrà presenti anche l’Ambasciatore della Repubblica di Albania Sig.ra Majlinda Fringaj e Monsignor Mario Vaccari, Vescovo di Massa Carrara - Pontremoli. La Solenne Celebrazione Eucaristica delle 19 sarà preceduta dalla conferenza presso il Salone del Pellegrino, nel corso del quale ile racconterà il suo passato di giovane sacerdote, che lo vide subire, dal 1963 alla fine del regime, 27 anni di carcere e lavori forzati sotto la dittatura comunista, che per molti anni ha oppresso l’Albania. "Sarà – scrive il Rettorato della Basilica fioranese - una serata speciale per invitare anche i tanti fratelli e sorelle albanesi presenti nel modenese e reggiano, per rinnovare nella fede la nostra amicizia".