Ilrestodelcarlino.it - Fermana al lavoro . Oggi test in famiglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua a lavorare con intensità lachechiude questa settimana senza sfide ufficiali con una sfida in, almeno secondo il programma previsto. Poi preparazione che si interromperà per riprendere la settimana prossima con la settimana tipo alla volta della sfida con il Fossombrone che segna di fatto l’avvio di sette finali consecutive. Un rush finale nel quale non si possono fare calcoli in alcun modo, non esistono tabelle e ruolini di marcia da seguire. Lain questo momento deve solo scendere in campo e dimostrare di voler tenere in vita la stagione. Lo devono fare in primi i giocatori in campo con il giusto atteggiamento ma soprattutto con il temperamento e la voglia che il pubblico di Fermo merita. Mirko Savini conosce bene la gente di Fermo e sa quanto ama quella maglia che vogliono vedere sudata.