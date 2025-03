Secoloditalia.it - Femminicidio nel Pavese, Sabrina Baldini Paleni uccisa dal compagno. Arrestato dopo la fuga. confessa: “L’ho strangolata”

Lambrinia, una piccola frazione di Chignolo nel, si è svegliata nel dolore e nell’orrore. Unha sconvolto la comunità, l’ennesimo in Italia:, 56 anni, madre di due figli, è stata trovata morta nella sua abitazione. Il responsabile ha un nome: Franco Pettineo, 52 anni,della vittima, che nella notte hato il crimine.La scoperta del corpo diEra stata la figlia della donna, Selene, a lanciare l’allarme. Non riuscendo a mettersi in contatto con lei, si è recata alla casa di Lambrinia, dove ha fatto la terribile scoperta: il corpo senza vita della madre. Sono stati i carabinieri, entrati con le chiavi fornite dalla ragazza, a constatare il decesso. «Ciao mamma. Sarai sempre nei nostri cuori. Tutto il male tornerà a chi ti ha sempre tolto luce e non ti ha mai permesso di brillare come meritavi», ha scritto su Facebook, un addio straziante che racconta tutto il dolore di una perdita impossibile da accettare, reso ancor più lacerante dal fatto che, da poco, aveva condiviso con la mamma la gioia della sua proposta di matrimonioLae l’arrestoL’assassino si era dato allasubitoil delitto, ma le forze dell’ordine lo hanno rintracciato a Pandino, nel cremonese.