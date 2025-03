Isaechia.it - Fedez, il padre Franco svela quali sono i suoi rapporti con Chiara Ferragni e se vede spesso i nipoti Leone e Vittoria

Lucia,di, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, nella quale ha parlato del difficile periodo vissuto dal figlio a causa del tumore al pancreas e del loro rapporto.Nel 2022,ha affrontato una delle sfide più dure della sua vita: un raro tumore neuroendocrino al pancreas che lo ha costretto a un intervento chirurgico delicato. Su questo drammatico episodio,Lucia confessa:Quando Fede si è ammalato, ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui quanto ha rischiato, neppure adesso. Per metabolizzare il dolore, serve tempo.Un periodo difficile, in cui il rapper ha ricevuto il supporto della sua famiglia, inclusi i genitori e l’allora moglie,Lucia racconta anche il suo ruolo come genitore, ammettendo di essere stato “un po’ assente, ma concreto”.