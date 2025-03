Oasport.it - Federico Cinà in finale al Challenger di Hersonissos: è il più giovane italiano dai tempi di Sinner e Musetti

Il momento di fiducia disemplicemente non si ferma più. Dopo aver raggiunto la sua prima semidi, in Grecia, il siciliano fa ancora meglio, batte per 6-4 6-2 il russo Aslan Karatsev (una semiagli Australian Open nel 2021 e una carriera con il suo picco tra fine 2020 e 2022) e raggiunge la sua primaa questo livello. Nona vittoria di fila per lui, che a fine mese diventerà maggiorenne e ai primi di marzo aveva conquistato l’ITF di Sharm el Sheikh su Martin Damm (il figlio dell’omonimo padre ex 42 al mondo).Precedentemente a questo incontro,aveva sconfitto l’australiano Matthew Dellavedova (che non c’entra niente con l’ex cestista NBA) per 7-5 7-6(5), il numero 3 del seeding, l’uzbeko Khumoyun Sultonov, per 7-6(3) 6-0 e poi ai quarti il turco Ergi Kirkin per 7-5 6-4.