Laspunta.it - Federconsumatori “Il Governo vuole tagliare l’assistenza agli anziani non autosufficienti”

Leggi su Laspunta.it

esprime forte preoccupazione per le recenti misure proposte dalche rischiano di compromettere il diritto alla salute e l’accesso alle cure per i cittadini, in particolare per le persone anziane non.Un emendamento al DDL S. 1241 sulle “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria” vorrebbe escludere le prestazioni residenziali socioassistenziali per glinondalla copertura del Fondo Sanitario Nazionale, limitandola esclusivamente alle prestazioni sanitarie.Una scelta incomprensibile e inaccettabile, che comporterebbe un aggravio insostenibile dei costi per le famiglie, costringendo molte di esse a sacrifici economici enormi per garantire ai propri carinecessaria.