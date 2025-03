Federalberghi Terme alla Bmt focus sul turismo della salute | avanti con Museo dell’acqua format tv e sostegno alle imprese

Leggi su Ildenaro.it

Si è conclusa la tre giorni organizzata danell’ambitoBmt di Napoli con l’avvio di accordi istituzionali, proposte innovative e la certezza che ile del benessere rappresenta la nuova frontiera del settore che coinvolge 300 strutture in Italia, 65 mila lavoratori, un indotto notevole e soprattutto la capacità di dare una identità forte ai territori in una rete che supera i confini nazionali per rafforzarsi in un network europeo e non solo. È questo un bilancio finale dell’iniziativa promossa da Emanuele Boaretto, Presidente die Stefania Capaldo Consigliera delegata nazionaleche hanno costruito panel volti a valorizzare il settore con le proposteprofessoressa Annamaria Colao (cattedra UNESCO Federico II) sulcon il professorefacoltà di Agraria Raffaele Sacchi e il sindaco di Montegrotto e presidente EHTTA Riccardo Mortandello; superare il sovraffollamento turistico con idee più innovative di business con l’imprenditore Sandro Baronti e opportunità difinanziario con le proposte del Credito Cooperativo al fianco deltermale presentate da Amedeo Manzo, presidenteBcc di Napoli eFederazione delle Banche di comunità Campania e Calabria in un panel che ha visto anche Salvio Capasso (SRM) e Liliana Speranza, esperta dell’Ordine dei commercialistiprovincia di Napoli che ha illustrato le numerose possibilità a disposizione di chi voglia fare impresa turistica e termale sul territorio, moderati da Gino Giammarino.