Federalberghi, Aldo Ceccarelli è il nuovo delegato del litorale domizio

Sebastiano Simone, coordinatore provinciale diConfcommercio Caserta: “supporterà la valorizzazione e lo sviluppo del territorio”«La scelta di nominare unper questo territorio testimonia l’importanza che ilriveste per, che intende puntare su una zona ricca di potenzialità ma che necessita del supporto di tutti, non solo dell’organizzazione di categoria ma anche delle istituzioni».Così l’imprenditoreche da oggi è ildiConfcommercio Caserta per ile rappresenterà le imprese del territorio affiancato, nel suo incarico da Maria Russo, coordinatrice di Confcommercio Caserta ed esperta di progettazione di sistemi turistici locali e Destination management.«In gioco non c’è solo il futuro di questo fortunato pezzo di terra, baciato dal sole e accarezzato dal mare, ma lo sviluppo e la crescita di un’area ben più ampia che potrà beneficiare del potenziale turistico e ricettivo del, destinato a diventare la locomotiva economica che trascinerà il nostro territorio nelmillennio» continuache avrà il compito di promuovere un dialogo costante con le amministrazioni pubbliche, raccogliere le istanze degli associati, favorire il radicamento di Confcommercio sule contribuire al rilancio del turismo.