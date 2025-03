Imiglioridififa.com - FC 25 Aggiornamento creazione FUT Birthday da ripetere 105 volte

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con le sfiderosa di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme cosa serve per completare quello denominatoFUTFUTCompleta la SCRFUT105per ottenere pacchetti! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 11x 77+ x3 Rare Players Pack Non scambiab.Scadenza: 17 aprile 442Qualità giocat.: Esattamente Giocatori d’oroI premi per il completamentoPerfezionistaFUTCompleta la SCRFUTper ottenere pacchetti e PS premio! Premi non scambiabili.Premio Finale: 1x 85+ x7 Rare Gold Players Pack Non scambiab.5 completamenti: 1x 78+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.