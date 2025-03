Ilfoglio.it - Fare il calciatore in paradiso. Il viaggio calcistico di Rosario Maria Russo è arrivato a Vaunatu

Nei mesi primaverili gli indigeni dell’Isola di Pentecoste, una delle 83 isole che compongo lo Stato insulare di Vanuatu, si legano con una corda e si lanciano da tralicci in legno dell’altezza di 30 metri per sfiorare con la testa il terreno e renderlo così più fertile per la raccolta delle patate dolci e assicurarsi di restare in salute e di non avere difficoltà fisiche durante la stagione delle piogge. Questo rituale, che si chiama land diving (o Nanggol in Bislama, ovvero la lingua creola ufficiale di Vanuatu), è considerato l’antesignano del bunjee jumping: un’attività sportiva estrema che non ispiraMattia26enne italiano: non proverà l’ebbrezza di tuffarsi nel vuoto (“lo lasceròad altri”), ma in questa primavera 2025 sarà in campo con una squadra di Vanuatu, l’Ifira Blackbird, in un torneo che si chiama Champions League, ma è ovviamente quella dell’Oceania.