Fanta Formula 1 2025 | Regole Strategie e Consigli per Dominare la Stagione

?Ladella1 è iniziata, con essa, ritorna l’emozione del F1sy, il gioco ufficiale che permette agli appassionati di creare la propria scuderia virtuale e competere con altri fan in tutto il mondo. Il gioco è stato recentemente lanciato, consentendo ai partecipanti di creare le proprie squadre e organizzare leghe private in vista del Gran Premio d’Australia, in programma dal 14 al 16 marzo.Cos’è il F1sy?Il F1sy è un gioco gratuito in cui i partecipanti selezionano cinque piloti e due costruttori rispettando un budget di $100 milioni. Le prestazioni reali dei piloti e delle scuderie durante i weekend di gara influenzano il punteggio delle squadresy, con punti assegnati per posizioni in qualifica, risultati in gara, giri veloci e altro ancora.