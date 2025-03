Anteprima24.it - Fallimento Asidep, Fismic Avellino: le responsabilità dell’Asi

Tempo di lettura: < 1 minutoIl recentedell’, dichiarato dal Tribunale diha fatto emergere tutte le. La prossima settimana De Vizia restituirà i 18 lavoratori alla Curatela Fallimentare e si aggiungeranno agli altri 31. Gli impianti di depurazione resteranno senza operatori.La ditta napoletana che dovrebbe insediarsi il giorno 20 si ritroverà in gravi difficoltà e la depurazione rischierà di bloccarsi. Lunedì alle 11:00 ci sarà l’appuntamento da remoto per la cassa integrazione straordinaria e sicuramente non ci sarà il Curatore Fallimentare.Sarà una settimana esplosiva dichiara il Segretario Generale delladi. Lavoratori senza salario e senza prospettiva da mesi. Due fallimenti per oltre 35 milioni di euro, inquinamento ambientale accertato dagli inquirenti e ancora nessuno che abbia la sensibilità di dimettersi.