Bergamonews.it - “Fainéantes”: una storia d’amicizia tra chi ha scelto di vivere nella ribellione

Leggi su Bergamonews.it

/ Lazy girls” di Karim Dridi. Francia, 2024La pellicola di Dridi trascina immediatamente lo spettatore nel cuore di un modo dilontano dalla maggior parte di noi: si apre con un primissimo piano su quattro polsi in manette, poi la cinepresa arretra e ci mostra due punkabbestia a bordo di un cellulare della polizia mentre all’esterno infuria una guerriglia.È in corso lo sgombero di uno squat, un’occupazione abusiva. Le due persone sono due donne e sarà chiaro da subito che il film parla della loro amicizia e della loro scelta di vita.È infatti una sorta di road movie – le due protagoniste si spostano a bordo di un vecchio camper – utile in questo caso per raccontare un’esistenza in aperto contrasto con lo stile di vita della società consumistica, senza domicilio stabile, dove il lavoro è strumento saltuario di sussistenza e non certo un valore.