Faenza, allerta a mezzogiorno: "Venite a prendere i bambini". A Brisighella 30 case allagate. Riolo, borgo isolato da una frana

La paura per la quarta alluvione nell’arco di appena due anni si materializza in tutta la sua gravità aintorno a, nel momento in cui le scuole contattano uno per uno i genitori deidi asili, primarie e medie, chiedendo loro di venire a recuperare i figli anzitempo per via dell’arrivo della piena. È quello che gli statistici chiamano un ’cigno nero’, l’evento inatteso in grado di scatenare il maggiore livello di panico collettivo. Ain pochi minuti si riversano in strada centinaia di auto, causando code e moli di traffico preoccupanti nel bel mezzo di un evento meteorologico estremo. Ad avere innescato quello che col senno di poi si sarebbe potuto rivelare un cortocircuito di proporzioni drammatiche è stato il modo clamoroso con cui l’andamento della perturbazione ha smentito le previsioni, che fino a giovedì sera dipingevano scenari tutt’altro che drammatici per, tali addirittura da consentire l’apertura delle scuole: "La cella temporalesca che si sarebbe dovuta spostare dal bacino del Lamone – spiega l’assessore alla Protezione civile Massimo Bosi – è invece stazionata lì per una quantità di ore superiore a qualunque previsione".