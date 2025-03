Serieanews.com - Fabregas osservato speciale, futuro incerto: è pronto per una big?

Leggi su Serieanews.com

Cescsta vivendo una stagione d’oro col Como, ma la prossima stagione chi allenerà? L’analisi sul tecnico spagnolo e l’ipotesi su una: èper una? (SerieANews.com)Il suo Como, con ogni probabilità, si salverà. I 29 punti conquistati in 28 partite giocate, pongono i biancoblu a +7 dall’Empoli. La distanza non è enorme, ma tra le due squadre ci sono altri 4 club. Dovrà dunque accadere un disastro sportivo per vedere la neo promossa lombarda retrocedere nuovamente in Serie B.Il parterre di talenti del Como, inoltre, è estremamente ampio e la proprietà molto ricca. Nico Paz è il gioiello più prezioso, quello che vorrebbero tutti, ma la dirigenza del club non ha bisogno di incassare. Ci potrà essere la possibilità di trattenerlo e proseguire ancora con lo spagnolo almeno un altro anno.