Oasport.it - F1, pole di Norris nel GP d’Australia. Le Ferrari in quarta fila

Leggi su Oasport.it

McLaren conferma il suo status di favorita emerso dopo i test invernali di Sakhir e si prende di forza la primadella griglia a Melbourne in occasione del Gran Premio2025, tappa inaugurale della nuova stagione di Formula Uno. Landoha ottenuto la decimaposition della carriera, precedendo il compagno di squadra e padrone di casa Oscar Piastri ma soprattutto rindo dei distacchi abbastanza importanti al resto della concorrenza sul giro secco.Terza posizione per un solido Max Verstappen, sempre sul pezzo da quattro volte campione del mondo nonostante una Red Bull lontana dai fasti degli ultimi anni, mentre la secondaè stata completata dalla Mercedes di George Russell. Bilancio negativo per la, che non va oltre un deludente settimo posto con Charles Leclerc ed un ottavo con Lewis Hamilton.