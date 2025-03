F1 pagelle qualifiche GP Australia | dominio McLaren con Norris davanti a Piastri deludono le Ferrari

Leggi su Sportface.it

Landoha centrato la prima pole position dell’anno in F1 nelledel Gran Premio d’. Sul circuito Albert Park di Melbourne, l’inglese ha fatto segnare il miglior crono nel Q1, Q2 e Q3, prendendosi una pole meritata con il tempo di 1:15.096, e per la decima volta in carriera partiràa tutti. È doppietta Mercedes in prima fila, perché in seconda posizione dietro al britannico c’è il suo compagno di scuderia Oscar, che a Melbourne corre in casa. Partirà in seconda fila il campione del mondo in carica Max Verstappen, che deve accontentarsi del terzo crono.sotto tono, scavalcate anche dalla Mercedes di George Russell, dalla Racing Bulls di Yuki Tsunoda e dalla Williams di Alexander Albon: Charles Leclerc scatterà dalla settima piazza, e gli fa compagnia in quarta fila Lewis Hamilton.