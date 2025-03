Terzotemponapoli.com - F1, McLaren in pole

La F1 torna in pista domani per il primo Gran Premio dell’anno. A Melbourne la gara scatterà alle 5 di mattina con lein prima fila. Le probabilità di pioggia sono più del 90%, e con Verstappen in agguato nessuna posizione è al sicuro. Lamonopolizza la prima fila a Melbourne, con Lando Norris inposition – la decima in carriera – davanti a Oscar Piastri. Pronostico dunque rispettato, ma l’andamento delle qualifiche non lasciava pensare una superiorità così schiacciante da parte della scuderia di Woking. Superiorità che si palesa invece nel momento topico malgrado un primo time attack non all’altezza da parte del giovane duo papaya.F1, Norris ironizza“Non è un brutto modo di iniziare l’anno, grazie a tutti”, ha detto Norris alla radio del suo team poco dopo la fine delle qualifiche.