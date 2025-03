Oasport.it - F1 in tv, orario gara GP Australia 2025: programma 16 marzo, diretta Sky, differita TV8

Domani, domenica 16, andrà in scena il GP d’, primo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne si prospetta unamolto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 05.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.La Ferrari vorrà recitare un ruolo da protagonista in un round nel quale l’anno scorso realizzò una fantastica doppietta, col successo dello spagnolo Carlos Sainz davanti al monegasco Charles Leclerc. Le cose sono cambiate nella coppia in Rosso, dal momento che l’iberico da quest’anno correrà per la Williams, mentre al fianco di Leclerc è ci sarà Lewis Hamilton, sette-volte campione del mondo.Si prevede un appuntamento dalle mille incertezze dal momento che il meteo non promette nulla di buono.