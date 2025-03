Sport.quotidiano.net - F1 Gp Australia, i pronostici della gara: Ferrari in difficoltà, c'è il rischio pioggia

Melbourne (), 15 marzo 2025 - Tutto è apparecchiato, in quel di Melbourne, per il primo Gran Premio di Formula 1 del 2025. Nella mattinata italiana di domani, alle ore 5, si spegneranno i semafori che daranno il via al mondiale che chiuderà il sipario sul regolamento tecnico delle monoposto ad effetto suolo. La McLaren campione del mondo costruttori in carica riprende da dove aveva lasciato, ovvero da un pronostico a lei favorevole, anche in virtùprima fila colonizzata dai propri piloti in qualifica. Lando Norris e Oscar Piastri hanno sbaragliato la concorrenza, mentre laha deluso ogni aspettativa con un settimo e un ottavo posto da analizzare nel dettaglio. Orari F12025: la guida giorno per giorno e dove vedere in tv (Sky e Tv8) I problemiLa SF-25 è una monoposto tutta da scoprire, non solo per noi spettatori, ma anche per lo stesso team di Maranello.