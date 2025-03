Oasport.it - F1, GP Australia 2025: risultati e classifica FP3. Piastri svetta, Leclerc sfiora la top 3

Va in archivio la terza sessione di prove libere in quel di Albert Park, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP d’, appuntamento inaugurale valido per il Mondialedi Formula 1. Nell’ultimo turno prima delle qualifiche si è visto un grande equilibrio da parte dei protagonisti in lizza, con alcuni che hanno cercato di spingere fin da subito e altri che hanno preferito invece nascondersi.Ad esaltarsi maggiormente è stato Oscar, il quale ha fatto gli onori di casa registrando il miglior tempo con 1:43.558 regolando la Mercedes di George Russell, secondo a +0.039 davanti a Max Verstappen (Red Bull), terzo a +0.081 e tra i più brillanti ad attaccare. Necessita ancora di qualche leggera modifica la monoposto di Charles, quarto a +0.267 accusando alcuni problemi in termini di bilanciamento.