Oasport.it - F1, George Russell: “La McLaren sta facendo qualcosa di speciale”

Leggi su Oasport.it

Si è da poco conclusa la prima qualifica stagionale sul circuito australiano. In vista della gara di domani, che presenta un punto interrogativo dal punto di vista meteo, lasi è dimostrata la scuderia più competitiva e veloce, ottenendo la prima fila in griglia con entrambi i suoi piloti. Scatterà, infatti, dalla pole Lando Norris che nel Q3 ha firmato il crono di 1.15.096.Subito dietro, con un margine di soli 0.084, l’australiano Oscar Piastri che ha cercato in tutti i modi di colmare il gap con il suo compagno di squadra. Il pilota di casa, anche a causa di un bloccaggio nel primo tentativo in Q3, partirà così dalla seconda posizione e cercherà di insidiare il primo posto di Norris. Terza posizione per un mai domo Max Verstappen che, dopo un venerdì negativo, ottiene la massima prestazione per la macchina.