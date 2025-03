Oasport.it - F1, equilibrio al GP d’Australia dopo la FP3: Piastri il più veloce, Leclerc vicino

. È probabilmente questa la parola più efficace per descrivere la FP3 valida per il GP, appuntamento inaugurale del Mondiale 2025 di Formula 1. Nell’ultima sessione prima delle qualifiche (al via alle 6:00) ben sette piloti sono raccolti in appena sette decimi, fattore che apre degli scenari molto interessanti in vista del prossimo turno.Il migliore del lotto è stato il padrone di casa Oscar(McLaren) che, su gomme rosse (scelta adoperata da tutti ad eccezione di Ocon che ha usato le dure), ha fermato il cronometro a 1:15.921, rifilando 0.039 ad un ottimo George Russell (Mercedes), secondo davanti a Max Verstappen (Red Bull), terzo a +0.081 ed apparso sicuramente più aggressivo rispetto al resto della concorrenza.Quarta posizione poi per la Ferrari di Charles, il quale non è riuscito a centrare la top 3 a causa anche del grande traffico trovato nell’ultimo settore all’ultimo giro disponibile.