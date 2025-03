Oasport.it - F1, doccia gelata per la Ferrari: distacchi biblici, anche Racing Bulls e Williams davanti

Avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative per la, che archivia un settimo ed un ottavo posto nelle prime qualifiche dell’anno andate in scena oggi sul circuito di Albert Park. Charles Leclerc e Lewis Hamilton partiranno dunque dalla quarta fila in griglia nel Gran Premio d’Australia che apre il Mondiale di Formula Uno 2025.Un risultato molto deludente per la Scuderia di Maranello, che aveva dimostrato (soprattutto con Leclerc) una buona competitività nelle prove libere del venerdì sia sul passo gara che sul giro secco con gomme soft. A pesare non è soltanto la posizione finale, alle spalle di una(Tsunoda 5°) e di una(Albon 6°), infatti va rimarcatol’ampio distacco accumulato dalle McLaren.Lando Norris ha firmato la pole position a Melbourne in 1’15?096, precedendo di 84 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri e rifilando ben 659 millesimi a Leclerc.