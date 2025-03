Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Risultato deludente, ma abbiamo dovuto sacrificare la perfomance…”

Non ci può essere soddisfazione al termine di un sabato di qualifiche da cui ci si aspettava ben altro. Quarta fila per la Ferrari nel primo time-attack dell’anno a Melbourne (Australia) e Mondiale di F1 che comincia non nel migliore dei modi. Le Rosse del monegasco die del britannico Lewis Hamilton hanno terminato in settima e ottava posizione, nel giorno in cui la McLaren ha realizzato una splendida doppietta con Lando Norris a precedere Oscar Piastri.Ha analizzato la situazioneai microfoni di Sky Sport: “Da stamattina la performance non è stata quella di ieri. Dobbiamo analizzare i dati, anche se penso di sapere il motivo“, le prime parole del ferrarista. E poi una sorta di rivelazione: “Avevamo bisogno di perdere un po’ di performance, che non è mai una cosa voluta, però era la cosa giusta da fare per questo week end, non voglio aggiungere altri dettagli“.