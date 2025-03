Oasport.it - F1: cambia l’orario di gara nel GP d’Australia? La pioggia fa pensare ad un piano B

Da ore non si parla d’altro. Stando alle previsioni meteorologiche, il GPcomincerà nel segno dellae delle basse temperature. I timori del paddock, sempre più certo di correre sul bagnato, sembrano essere confermati anche dagli ultimi bollettini, che indicano acquazzoni proprio in coincidenza condella partenza, fattore che ha allarmato non poco gli addetti ai lavori, riunitisi venerdì per decidere il da farsi.Da quanto emerso, l’intenzione degli organi competenti sembra quella di evitare di incorrere nella stessa situazione d’imbarazzo capitata a Spa nel 2021 quando, dopo oltre tre ore, sotto unabattente i Commissari scelsero di fare girare i piloti dietro la safety car per due giri, in modo da avere una classifica valida.Partendo dal presupposto che la cancellazione del GP è considerata non fattibile, la Direzionesta al momento valutando un eventuale spostamento deldi partenza, che potrebbe essere anticipato oppure posticipato rispetto a quanto pianificato (le 15:00 australiane, le 5:00 italiane).