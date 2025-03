Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli mastica amaro: “Peccato per i danni al fondo, la qualifica poteva essere migliore”

Leggi su Oasport.it

al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota del team Mercedes ha vissuto il suo primo sabato della carriera e il cronometro non è stato dalla sua parte, dato che ha subito l’eliminazione già nel Q1.La pole position porta la firma di Lando Norris in 1:15.096 con 84 millesimi sul compagno di team Oscar Piastri, quindi terzo Max Verstappen a 385. Quarta posizione per George Russell a 450 davanti a Yuki Tsunoda a 574, quindi sesto Alexander Albon a 641. Charles Leclerc con la prima Ferrari è settimo a 659 proprio davanti a Lewis Hamilton ottavo a 877. Il rookie bolognese, invece, domani scatterà dalla sedicesima casella della griglia di partenza.