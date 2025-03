Ilrestodelcarlino.it - Ex vertici del Conad indagati. Altre perquisizioni, atti sequestrati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altri documenti sono stati acquisiti giovedì dalla Guardia di Finanza, nel corso delleche hanno accompagnato l’esecuzione dei sequestri preventivi, per 36 milioni, a carico dell’ex ad diFrancesco Pugliese, dell’ex direttore finanziario della stessa Mauro Bosio e degli altri sette. Che rispondono, a vario titolo, di corruzione tra privati e autoriciclaggio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore capo reggente Francesco Caleca e dalla pm Michela Guidi, nata da un esposto presentato dai due legali rappresentanti delle cooperativeNord Ovest eCentro Nord e che vede, come parte lesa, il gruppo. Un’indagine che non si è ancora conclusa, con gli investigatori che anche giovedì hanno acquisito ulteriore documentazione per ‘mettere in ordine’ tutti i tasselli che compongono l’architettura dell’inchiesta, il cui fulcro è una società, la Ramaf Srl, costituita il 15 novembre del 2017 da Pugliese e Bosio, con anche i loro famigliari, la cuività è cessata a dicembre 2023, una settimana dopo aver ricevuto la ‘visita’ dei finanzieri.