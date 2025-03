Metropolitanmagazine.it - Evitato lo shutdown in USA, il Senato approva il disegno di legge di Trump

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con 54 si’ e 46 no, ilhato ildisui finanziamenti governativi per sette mesi, che eviterà così lo. Il provvedimento passa ora alla firma di Donald. Lo spettro di unodel governo americano è stato scongiurato. Il leader democratico alChuck Schumer, preoccupato che il partito d’opposizione apparisse responsabile delle paralisi delle attività federali, ha improvvisamente ritirato la minaccia di bloccare unastraordinaria di bilancio, per il corrente anno fiscale, voluta dai repubblicani e da Donald.Il voto avviene in un momento in cui è in corso una guerra commerciale trae gli alleati internazionali, in cui sono in corso licenziamenti di massa di dipendenti federali da parte dell’amministrazione e in cui qualsiasi ulteriore segnale di disfunzione politica negli Stati Uniti non farebbe che aumentare l’incertezza economica .