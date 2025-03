Eventi a Roma oggi | un sabato tra rievocazioni storiche mostre e manifestazioni

Leggi su Funweek.it

, 15 marzo 2025 – Una giornata intensa dianima la Capitale. Dallealled’arte, passando per le proteste politiche,offre un programma variegato per tutti i gusti.Rievocazione delle Idi di Marzosi trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare le Idi di Marzo, il giorno in cui Giulio Cesare fu assassinato nel 44 a.C. A Largo Argentina, il Gruppo Storicono porta in scena una fedele ricostruzione degli, mentre al Forono si tengono performance teatrali e orazioni.Caravaggio 2025 a Palazzo BarberiniGli amanti dell’arte possono ammirare la mostra “Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini, un’occasione unica per immergersi nell’universo del maestro del Barocco. L’esposizione riunisce un numero eccezionale di opere, tra cui prestiti importanti come l’Ecce Homo del Museo del Prado e la Santa Caterina del Museo Thyssen-Bornemisza.