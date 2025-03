Biccy.it - Eurovision Song Contest 2025: pubblicate tutte le 37 canzoni

Leggi su Biccy.it

Con la proclamazione di Mariam Shengelia come rappresentante della Georgia, a 60 giorni dalla prima semifinale, abbiamole 37in gara all’. Adesso che ci sono tutti gli artisti, sono cambiate anche le previsioni degli scommettitori, l’Austria con JJ ad esempio è balzata dal nono al secondo posto, mentre San Marino grazie a Gabry Ponte è passato dalla trentunesima posizione alla sedicesima, solo quattro gradini sotto a Lucio Corsi, che per il momento è rimasto stabile! All of thes from semi-final 2 are now out! Who do you think will qualify to the grand final!pic.twitter.com/9fIb0DjECK—News (@NewZ) March 14,Oltre alla Georgia, la Svizzera e San Marino, tra gli ultimi paesi che hanno scelto il proprio rappresentante c’è stato anche Cipro, che alla fine manderà in Svizzera Theo Evan (Evangelos Theodorou) con Shh.