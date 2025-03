Anteprima24.it - Europa, Mastella a Roma: “In piazza in onore della storia della DC e di De Gasperi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’è un grande ideale e merita non una ma cento piazze, sono stato adel Popolo, oggi, indi unache da Dein poi ha visto la Dc protagonista assoluta dell’edificazione dell’edificio europeista. Ho visto tanti militanti, molta gente con passione ed entusiasmo vero, ma ancora manca una forte presenza popolare. La verità è che con certi atteggiamenti ideologici ed oltranzisti si finisce come Kamala Harris che è stata votata dallo star system ma non dal ceto medio e ha perso le elezioni”, lo scrive il Sindaco di Benevento Clementeche aha partecipato, in fascia tricolore, all’evento prodel Popolo. “Io vengo da una scuola per cui in politica c’è un’unica star: il popolo. Occorre recuperare ‘la concezione articolatasocietà’ di morotea memoria e ampliare al popolo in maniera più forte, rinunciando a qualche intellettualismo e ideologismo di troppo e virando verso le esigenze sociali più genuine, che nellarepubblicana la DC prima e gli esponenti di centro hanno sempre interpretato magistralmente e meglio di altri”, conclude