Europa, la piazza (e le tre bandiere) del centrosinistra diviso

AGI - Un'unicaper un. E una, anzi, tre. Insieme al blu 'stellato' dell'Ue anche i colori della pace oltre ai vessilli dell'Ucraina. Come a sottendere le diverse sensibilità politiche sul piano di riarmo votato a Strasburgo. Tutti i leader dei partiti di minoranza - eccetto Giuseppe Conte - saranno indel Popolo a Roma per aderire all'appello lanciato sulle colonne di Repubblica da Michele Serra e poi accolto da una folta schiera di sindaci, associazioni e personaggi del mondo dello spettacolo. Non ci sarà il presidente M5s (nettamente contrario al piano della Commissione Ue) determinato a non salire sopra a "un'amaca piena di bombe", ha detto citando una vignetta di Vauro. Presenti, salvo cambi dell'ultima ora, Elly Schlein (Pd), Carlo Calenda (Azione), Matteo Renzi (Italia viva), Riccardo Magi (Più) e il 'tandem' Bonelli-Fratoianni (Avs).