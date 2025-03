Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta dopo Fiorentina Juve? Vaciago: «Se dovesse accadere questo lo scenario sarebbe diverso, ecco cosa potrebbe accadere»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non ha dubbi su quanto: le dichiarazioniIl giornalista Guidoha parlato a Radio FirenzeViola per analizzare il momento dellae il possibile futuro di misterin caso di sconfitta contro la.PAROLE – «Secondo me dipende molto dal tipo di sconfitta: se lase lagiocare probabilmente sì, altrimenti, seesserci una sconfitta simile a quella con l’Atalanta, allora lo. Lantus, in generale, non vorrebbe cambiare l’allenatore nel corso della stagione, è un modus operandi che non le appartiene. Cercheranno di tenere duro finché possono, con quel ‘finché possono’ che è un confine molto difficile da tracciare adesso.