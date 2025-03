Calciomercato.it - Esonero Motta, Giuntoli ha già il sostituto: “Telefonata diretta”

Leggi su Calciomercato.it

“Scambio di vedute e informazioni, magari anche un confronto. La chiamata è partita dal dirigente della Juventus”Squilla il telefono, dall’altra parte c’è Cristiano. Potrebbe essere lui ildi Thiagosulla panchina della Juventus. Non subito, perché l’allenatore in questione è già impegnato altrove, ma a partire del prossimo anno. L’italo-brasiliano rischia comunque di saltare subito, cioè in caso di sconfitta anche con la Fiorentina domani sera al ‘Franchi’.ha già il: “” (LaPresse) – Calciomercato.itè preoccupato, non vuole mandare via– una sua scommessa personale – ma allo stesso tempo potrebbe essere costretto a farlo per non compromettere l’obiettivo minimo della stagione, la qualificazione in Champions League.