Calciomercato.it - Esonero Conceiçao: la vittoria non spegne le voci, ne spunta una dallo spogliatoio

Ladi questa sera del Milan non ha spento lesulle possibilità didi. E mentre i nomi per sostituire il portoghese si susseguono,una vocerossonero.in rimonta questa sera per il Milan. Al vantaggio di Da Cunha, hanno risposto Pulisic e Reijnders, ribaltando il risultato e dando un po’ di aria a mister. Polemiche per l’espulsione di Dele Alli (biasimato da mister Fabregas nel finale anche in modo abbastanza diretto), ma alla fine quel che conta è incassare i 3 punti. Tutto bene? Non proprio.Perché nonostante ladi questa sera, sono in tanti, a partire dai tifosi sui social, a chiedere l’dida parte del board del Milan. Molti sono rimasti comunque delusi dall’atteggiamento della squadra rossonera, che per lunghi tratti della gara ha proposto un blocco basso difensivo al quale una tifoseria di solito più esigente non è abituata.